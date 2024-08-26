Xiaomi делает гибкий смартфон с экраном-гармошкой

Кроме того, достаточно надёжный источник уверенно утверждает, что новое устройство станет частью линейки Mix, а первый прототип будет представлен уже в феврале 2025 года на выставке Mobile World Congress 2025. Правда, стоит напомнить, что до MWC остаётся всего полгода, и Xiaomi только в прошлом месяце представила два новых складных устройства. Соответственно, крайне маловероятно, что новое устройство появится в ближайшее время в серийном варианте, чтобы не отвлекать внимание от недавно выпущенных Xiaomi Mix Flip и Mix Fold 4, которые компании тоже нужно продавать. С другой стороны, в будущем компания явно попытается представить такое устройство раньше остальных, потому что быть первопроходцем в этом вопросе значит обеспечить себе продажи на гаджет с крайне высокой стоимостью. Ведь такой смартфон будут продавать за 2 тысячи долларов и выше.