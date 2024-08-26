Xiaomi делает гибкий смартфон с экраном-гармошкой

Если верить множеству инсайдеров, компания Huawei на текущий момент активно разрабатывает смартфон с тройным складным экраном, то есть он будет складываться в двух местах, а не в одном, как большинство современных устройств. Но, похоже, это далеко не единственная компания, работающая над таким устройством. По информации западных инсайдеров, компания Xiaomi тоже работает над аналогичным продуктов и уже достаточно неплохо продвинулась в этом направлении. Хотя, конечно, это вовсе не значит, что продажи новинки стартуют в ближайшие несколько лет, потому что разработать устройство ещё недостаточно — его затем нужно изготовить.

Кроме того, достаточно надёжный источник уверенно утверждает, что новое устройство станет частью линейки Mix, а первый прототип будет представлен уже в феврале 2025 года на выставке Mobile World Congress 2025. Правда, стоит напомнить, что до MWC остаётся всего полгода, и Xiaomi только в прошлом месяце представила два новых складных устройства. Соответственно, крайне маловероятно, что новое устройство появится в ближайшее время в серийном варианте, чтобы не отвлекать внимание от недавно выпущенных Xiaomi Mix Flip и Mix Fold 4, которые компании тоже нужно продавать. С другой стороны, в будущем компания явно попытается представить такое устройство раньше остальных, потому что быть первопроходцем в этом вопросе значит обеспечить себе продажи на гаджет с крайне высокой стоимостью. Ведь такой смартфон будут продавать за 2 тысячи долларов и выше.
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