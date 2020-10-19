Xiaomi демонстрирует беспроводную зарядку мощностью 80 Вт

Зарядные устройства смартфонов стали настолько мощными, что способны зарядить устройство за короткий промежуток времени. Конкуренция в этой сфере также набирает обороты. Xiaomi старается не отставать от конкурентов и продемонстрировала свою технологию беспроводной зарядки мощностью 80 Вт.

Xiaomi утверждает, что их беспроводная зарядка мощностью 80 Вт способна на 100% зарядить аккумулятор устройства емкостью 4000 мАч всего за 19 минут. 80 Вт зарядка уже не является стандартом, так как мы видели 120 Вт варианты беспроводной зарядки и это не предел.