Xiaomi добавит в лаунчер MIUI меню с приложениями

Один из участников форума XDA-Developers нашёл в Alpha-версии MIUI Launcher 4.10.6.1025-06141703 нововведения, которые скоро добавят в смартфоны Xiaomi.

В настройках интерфейса появилась возможность включить меню со списком приложений. Оно открывается нажатием на ярлык между программами в нижнем баре. Вытащить панель движением вверх, к сожалению, нельзя. Возможно, это добавят в стабильной версии лаунчера MIUI. Меню выглядит стандартно: в верхней части показаны последние открытые приложения, а под ними все остальные программы в алфавитном порядке.

Следующее немаловажное изменение — функция Shortcuts. Она появилась ещё в «чистой» версии ОС Android 7.0 Nougat. Это набор быстрых действий, которые открываются при длительном нажатии на значок приложения. По сути, аналог 3D Touch в iPhone. Новые функции, если все пойдёт по плану, добавят сначала в бета-версию MIUI Launcher и только потом в стабильное приложение. Когда оно выйдет, пока неизвестно.