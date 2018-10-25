Xiaomi достигнет своей цели на два месяца раньше запланированного срока

После того, как в 2017 году было отправлено 90 миллионов смартфонов, Xiaomi в начале этого года сообщила, что его целью на 2018 год было продать в общей сложности 100 миллионов устройств. На сегодняшний день, старший вице-президент Xiaomi Ван Сян, объявил, что компания на пути к достижению этой цели на следующей неделе.

Это означает, что, несмотря на относительно застойный рынок смартфонов, Xiaomi достигнет своей цели 2018 года на два месяца раньше запланированного срока. Более того, это дает компании дополнительные два месяца. Xiaomi пока не объявляет пересмотренную цель на год, компания отправляет в среднем 10 миллионов единиц в месяц. Это, в сочетании с предстоящим курортным сезоном, предполагает, что к концу года компания должна легко достичь 120 миллионов единиц. Новости успеха Xiaomi в этом году появились вскоре после того, как компания представила свой последний флагман Mi Mix 3 . В отличие от предыдущих моделей Mi Mix, устройство третьего поколения использует новый формат слайдера, который обеспечивает очень впечатляющее соотношение экрана к корпусу 93%. Кроме того, смартфон является первым в мире, поддерживающим 5G, а также одним из двух устройств с колоссальной 10 ГБ оперативной памяти.