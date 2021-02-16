Xiaomi готовит Mi 11 Ultra с двумя экранами

Производители смартфонов пытаются придумать новые и уникальные конструкции или функции, чтобы выделиться из толпы однотипных конкурентов. Например, в последнее время складные смартфоны стали мейнстримом, а некоторые производители ранее выпускали смартфоны с двумя дисплеями, чтобы привлечь к себе хоть какое-то внимание. Теперь популярный источник утечек Digital Chat Station утверждает, что в этом году будет выпущено как минимум два смартфона, которые будут иметь дополнительный дисплей на задней панели телефона. К примеру, будущий флагман Mi 11 Ultra от Xiaomi — недавно слитые изображения смартфона показали, что рядом с датчиками камеры на задней панели телефона есть дополнительный экран меньшего размера, расположенный внутри горизонтальной прямоугольной панели.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 11 Ultra
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