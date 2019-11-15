Xiaomi готовит доступные 5G-смартфоны

Представители компании Xiaomi официально заявили, что в 2020 году все смартфоны со стоимостью свыше 300 долларов от их компании будут продаваться с модулем 5G, так как это важный элемент современного рынка и он необходим потенциальным покупателям. Это очень важно на самом деле, так как многие компании, которые предоставляют на рынок сотовое подключение, уже сейчас активно работают над тем, чтобы предоставить быстрое подключение по сетям пятого поколения и уже в 2020 году такого рода сети будут крайне популярными, ведь появятся первые операторы, первые смартфоны с поддержкой такой технологии. И компания Xiaomi хочет идти в ногу со временем, чтобы предоставить пользователям самые современные технологии за самые разумные деньги.