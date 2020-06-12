Xiaomi готовит игровой монитор

Некоторое время назад пользователи интернета активно обсуждали тот факт, что компания Xiaomi постепенно продвигается на новые рынки, показывает более крутые решения, делает первые шаги в сторону работы на рынке игровых устройств и периферии. К примеру, производитель официально решил выпустить в продажу свой новый монитор Xiaomi, который будет обладать частотой обновления в 165 Гц. Этого с головой хватит, чтобы вы могли играть в различные шутеры, гонки, наслаждались плавной картинкой и не думали даже про покупку чего-то более дорогого. Кроме того, стоит понимать, что помимо низкой стоимости продукт обладает еще целым рядом бонусов, но об этом уже можно будет говорить после того, как производитель официально покажет этот гаджет.

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