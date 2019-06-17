Xiaomi готовит к анонсу смартфон со странным названием CC9

Инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma) поделился подробностями о ещё одном новом смартфоне Xiaomi.

Новинка, согласно утечке, получит странное название CC9. Возможно, это кодовое имя, а финальное будет совсем другим. Аппарат оснастят восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 730. Кстати, такой же чип стоит у Xiaomi Mi 9T. Аппарат получит под экранный сканер, дисплей с каплевидным вырезом, основную камеру на 48 Мп (скорее всего, с тремя модулями) и фронтальную 32 Мп.

Xiaomi CC9 также приписывают аккумулятор на 4000 мАч с быстрой 27-ваттной зарядкой, NFC-чип для бесконтактных платежей Google Pay и ценник от 360 долларов США. Других подробностей об устройстве и даты анонса пока нет.

Инсайдер поделился ещё характеристиками более простой версии CC9e: чип SD710, боковой сканер, быстрая зарядка на 18 Вт и цена в $216.