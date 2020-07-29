Xiaomi готовит к релизу Mi 10 Pro Plus

Если вы следите за рынком смартфонов, то уже заметили, что многие крупные производители перестали делать упор на процессоры, память или даже камеры. Ведь в этих сегментах достаточно мало возможностей для развития на текущий момент, а значит, производителям нужно работать в другом направлении. Например, кто-то делает упор на прошивке гаджета, а вот разработчики Mi 10 Pro Plus приняли решение сделать упор на скорости зарядки устройства. Пока что мы не получили точных данных по этому поводу, но производитель явно планирует сделать упор именно на зарядке. Исходя из этого можно заявить, что гонка за мощность процессора практически подошла к концу, ведь теперь у производителей другие варианты маркетинга. Уже ждем полноценного релиза гаджета и тогда можно будет говорить детальнее.