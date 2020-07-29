Xiaomi готовит к релизу Mi 10 Pro Plus

Если вы следите за рынком смартфонов, то уже заметили, что многие крупные производители перестали делать упор на процессоры, память или даже камеры. Ведь в этих сегментах достаточно мало возможностей для развития на текущий момент, а значит, производителям нужно работать в другом направлении. Например, кто-то делает упор на прошивке гаджета, а вот разработчики Mi 10 Pro Plus приняли решение сделать упор на скорости зарядки устройства. Пока что мы не получили точных данных по этому поводу, но производитель явно планирует сделать упор именно на зарядке. Исходя из этого можно заявить, что гонка за мощность процессора практически подошла к концу, ведь теперь у производителей другие варианты маркетинга. Уже ждем полноценного релиза гаджета и тогда можно будет говорить детальнее.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 10 Pro Plus
Обзоры:
Обзор Honor 30 Pro+ 8/256GB. Антикризисный флагман в необычном исполненииОбзор Honor 30 Pro+ 8/256GB. Антикризисный флагман в необычном исполнении
Сравнение OnePlus 8 Pro 12/256GB и OnePlus 7 Pro 12/256GB. Обзор камеры и оснащенияСравнение OnePlus 8 Pro 12/256GB и OnePlus 7 Pro 12/256GB. Обзор камеры и оснащения
Обзор Samsung Galaxy Z Flip. Самая желанная раскладушкаОбзор Samsung Galaxy Z Flip. Самая желанная раскладушка
Новости:
Подбираем чехол для Samsung Galaxy Note 10 Lite

Крупные производители смартфонов в последнее время стали делать все более и более хрупкие смартфоны, кото...
Доступный 5G-смартфон Honor 30 Youth Edition появился в продаже

Бренд Honor выпустил в китайскую продажу недорогой 5G-смартфон Honor 30 Youth Edition, который также изве...
Xiaomi готовит к релизу Mi 10 Pro Plus

Если вы следите за рынком смартфонов, то уже заметили, что многие крупные производители перестали делать ...
Обзор Xiaomi Jimmy JV53. Правильная альтернатива для Dyson V11 Absolute ExtraОбзор Xiaomi Jimmy JV53. Правильная альтернатива для Dyson V11 Absolute Extra
Обзор iBOX X-Zoom Dual. Видеорегистратор в форм-факторе накладки на салонное зеркалоОбзор iBOX X-Zoom Dual. Видеорегистратор в форм-факторе накладки на салонное зеркало
Лучшие беговые дорожки для дома. Xiaomi WalkingPad R1 ProЛучшие беговые дорожки для дома. Xiaomi WalkingPad R1 Pro
Обзор ASUS ROG Delta Type-C. Игровые Hi-Res наушники с ЦАПОбзор ASUS ROG Delta Type-C. Игровые Hi-Res наушники с ЦАП
Обзор iBOX Сompass Dual. Двухканальный видеорегистрартор в виде накладки на салонное зеркалоОбзор iBOX Сompass Dual. Двухканальный видеорегистрартор в виде накладки на салонное зеркало
Dell представила новые 27-дюймовые игров...
Dell представила новые 27-дюймовые игровDell представила два новых 27-дюймовых игровых монитора . ...
Создайте популярнейший аккаунт в приложе...
Создайте популярнейший аккаунт в приложеГлобальная платформа для создания и обмена короткими видео Likee становится все более популярным. А совре...
Киберспортивная организация Virtus.pro з...
Киберспортивная организация Virtus.pro зКиберспортивный клуб России и стран СНГ Virtus.pro объявил компанию Haval своим официальным спонсором, уд...
Разработчик игры Dying Light опубликовал...
Разработчик игры Dying Light опубликовалHellraid был опубликован в 2013 году, но разработчики приостановили его. С тех пор разработчик сосредоточ...
Лучшие VR-очки до 30 000 рублей. Oculus ...
Лучшие VR-очки до 30 000 рублей. Oculus Рынок гаджетов стремительно захватили очки виртуальной реальности. Производители выпускают модели, подход...
Представлены беспроводные наушники OnePl...
Представлены беспроводные наушники OnePlВместе с официальным анонсом нового телефона OnePlus Nord, компания выпустила беспроводную пару наушников...
В сеть утекли характеристики Honor X10 и...
В сеть утекли характеристики Honor X10 иВслед за базой данных TENAA спецификациями смартфонов Honor X10 и Honor X10 Pro поделились сетевые источн...
Samsung покажет новый флагман через 3 ме...
Samsung покажет новый флагман через 3 меДлительное врем ямы обсуждали новый флагманский смартфон компании Samsung, а теперь появилась информация,...
Обзор HIPER IoT CAM M2. Умная камера для...
Обзор HIPER IoT CAM M2. Умная камера дляСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании HIPER, которая не перестает р...
Minisforum анонсировала мини-компьютер D...
Minisforum анонсировала мини-компьютер DМини-компьютеры набирают обороты. Компания Minisforum анонсировала мини-компьютер DeskMini DMAF5 с процес...
Европейскую версию Xiaomi Mi Band 5 пред...
Европейскую версию Xiaomi Mi Band 5 предКомпания Xiaomi объявила о том, что европейская версия фитнес-браслета Mi Band 5 будет представлена 15 ию...
Обзор ABIR X6. Робот-пылесос с камерой и...
Обзор ABIR X6. Робот-пылесос с камерой иВ центре внимания сегодня робот-пылесос ABIR X6, оснащенный камерой, используемой для навигации и объезда...
Обзор ASUS ROG Maximus XII Formula. Флагманская материнская плата с водоблокомОбзор ASUS ROG Maximus XII Formula. Флагманская материнская плата с водоблоком
Обзор ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI). Лучшая материнская плата для Intel Gen.10 до 20000Обзор ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI). Лучшая материнская плата для Intel Gen.10 до 20000
Обзор Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse 6GB (11296-01-20G). Оптимальная замена NVIDIA RTX 2060Обзор Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse 6GB (11296-01-20G). Оптимальная замена NVIDIA RTX 2060
Обзор Corsair CV550 550W (CP-9020210-EU). Недорогой блок питания с 80 Plus BronseОбзор Corsair CV550 550W (CP-9020210-EU). Недорогой блок питания с 80 Plus Bronse
Предварительный обзор vivo X50 Pro 8/256GB. Наушники Vivo TWS NeoПредварительный обзор vivo X50 Pro 8/256GB. Наушники Vivo TWS Neo
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor