Xiaomi готовит к релизу Mi 10i в Индии

Вчера Xiaomi объявила, что 5 января выпустит в Индии смартфон с разрешением камеры 108 МП. Ожидается, что этот телефон будет называться Mi 10i, который представляет собой не что иное, как переименованный Redmi Note 9 Pro 5G. В преддверии официального анонса этого телефона в социальных сетях появились рендеры нового смартфона в новых цветовых оттенках, которые выглядят предельно стильно. Правда, пока что новый смартфон будут продавать исключительно на территории Индии, тогда как данных о запуске новинки на территории других регионов пока что нет. Вероятно, это случится тоже в январе, но на неделю или позже. Хотелось бы узнать стоимость устройства для нашего рынка, чтобы сравнить его с конкурентами и понять, насколько гаджет хорош.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 10i
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