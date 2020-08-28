Xiaomi готовит камеру под дисплеем

Мы привыкли к тому, что крупные производители смартфонов или планшетов достаточно активно выпускают свои устройства с новыми технологиями, а потом китайские производители копируют эти технологии, выпуская устройства уже от себя. Так вот, теперь ситуация изменилась, так как Xiaomi решила выпустить свою собственную технологию, которая позволит разместить под экраном смартфона фронтальную камеру. Без вырезов и прочих ненужных штук, просто камера будет под экраном. Как именно будет работать такая камера, как она будет снимать и все в таком духе разработчики пока что не рассказывают, но это вполне достойное решение в будущем. Ведь все уже устали от вырезов в дисплеях, которые перекрывают обзор в фильмах или играх. Ждем релиза.