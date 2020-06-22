Xiaomi готовит новый смартфон Mi 10 Pro +

После выхода последнего смартфона компании Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro. В сети появился рекламный плакат с информацией о новом смартфоне Xiaomi Mi 10 Pro +. С уверенностью можно сказать, что будущий смартфон получит 120 Гц дисплей, мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 865. В смартфоне будет установлена камера с 12-ти кратный оптическим зумом. Xiaomi Mi 10 Pro + получит поддержку быстрой зарядки мощностью 64 Вт и подключение 5G. Одним словом, Xiaomi Mi 10 Pro + составит конкуренцию таким флагманам, как OnePlus 8 Pro и Samsung Galaxy S20.

На данный момент это единственная информация о модели. Мы ждем официального анонса смартфона.