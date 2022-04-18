Xiaomi готовит новую MIUI 13.5

Несмотря на то, что MIUI 13 официально дебютировала всего четыре месяца назад, и не все смартфоны компании получили финальную версию прошивки даже в Китае, компания уже работает над MIUI 13.5. В коде MIUI был обнаружен логотип новой версии прошивки.

В новом MIUI 13.5 интерфейс станет намного удобнее для использования устройства одной рукой. Некоторые системные окна, появляющиеся на экране, размещаются посередине. Обновится меню частоты обновления экрана (не на всех устройствах). В новой MIUI 13.5 будут изменения в интерфейсе камеры. Хотя эти изменения не являются значительными изменениями, они сделаны для того, чтобы пользователь получил наилучшие впечатления. Изменен внешний вид приложений в режиме плавающего окна в меню недавних приложений. Кнопки масштабирования переработаны и многое другое.