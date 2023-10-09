Xiaomi готовит новую мобильную ОС MiOS

Начиная с 2010 года компания Xiaomi выпускала свои передовые смартфона на прошивке MIUI для операционной системы Android, и это стало настолько популярным явлением, что сейчас прошивкой пользуются миллионы пользователей по всему миру. Если говорить точнее, в настоящее время MIUI имеет базу в более чем 564 миллионов активных пользователей по всему миру. Но, по всей видимости, Xiaomi собирается внести изменения в следующей версии своей прошивки — журналист информационного издания Digital Chat Station уверен, что Xiaomi заменит MIUI на совершенно новую операционную систему MiOS. Пока остается неясным, будет ли MiOS просто ещё одним пользовательским интерфейсом на базе Android, подобным MIUI, или Xiaomi действительно разрабатывает новую мобильную операционную систему.

Ранее многие журналисты говорили о том, что Xiaomi намерена повторить путь Huawei и запустить собственную операционную систему на базе Android Open Source Project (AOSP), которая будет доступна на их смартфонах, планшетах, носимой электронике и даже на электромобилях Xiaomi. Более того, Xiaomi уже зарегистрировала торговую марку MiOS и домен mios.cn в Китае, так что новость выглядит достаточно правдоподобной. Вероятно, компания таким образом хочет отойти от компании Google, которая всё же является американским предприятием и в любой момент может оставить Xiaomi без поддержки своих сервисов и технологий. Иметь свою операционную систему в этом плане крайне выгодно.