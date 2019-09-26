Xiaomi готовит смартфон с 8К

На просторах интернета появилась информация о том, что разработчики из компании Xiaomi готовят к продаже новый смартфон, который будет снимать видео в формате 8К с частотой 30 кадров в секунду. Пока что ни один смартфон в мире не может похвастаться таким достижением, тем более не каждая камера или зеркальный фотоаппарат умеют снимать в таком разрешении. Пока что более точной информации о том, когда же именно устройство попадет в продажу, нет. Но, мы будем ждать релиза, ведь это позволит компании Xiaomi выйти на новый уровень и сделать свои устройства более мощными на фоне конкурентов. И, конечно, качество съемки серьезно вырастет, ведь это новый формат с большим количеством деталей. Жаль нужно долго ждать анонса устройства.