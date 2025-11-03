Xiaomi готовит смартфон с батареей на 9000 мАч

По данным известного инсайдера Digital Chat Station из Weibo, компания Xiaomi готовит смартфон с аккумулятором ёмкостью 9000 мАч и поддержкой 100-ваттной быстрой зарядки. Такой показатель выглядит крайне амбициозно даже по меркам современных флагманов, которые чаще всего получают от 5000 до 7000 мАч — в лучшем случае. Кроме того, источники утверждают, что Xiaomi уже тестирует прототип с батареей на 10000 мАч. Если информация подтвердится, то грядущий смартфон под брендом Redmi может получить один из самых ёмких аккумуляторов на рынке. Некоторые китайские СМИ полагают, что речь идёт о будущем Redmi Turbo 5, однако последние утечки о нём указывают на батарею объёмом 7500 мАч, что ставит под сомнение данную версию.

Скорее всего, даже если устройство действительно выйдет с таким аккумулятором, за пределы Китая оно попадёт не в оригинальной конфигурации. Обычно модели с крупными кремний-углеродными элементами питания для международного рынка получают аккумуляторы меньшей ёмкости. Так что пока не стоит строить больших ожиданий. Кроме того, специалисты отмечают, что хотя китайский гигант наращивает ёмкость аккумуляторной батареи в смартфонах, бренд плохо работает над оптимизацией своей операционной системы. Из-за этого iPhone 17 Pro Max, имея скромную батарею, оставляет далеко позади Xiaomi 17 Pro Max, у которого на 2500 мАч больше. Видимо, дело не только в цифрах на бумаге, но и в иных технологических решения, которые применяют гиганты рынка.
