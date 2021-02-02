Xiaomi готовит три флагмана на чипсете Qualcomm 8-серии

Анонсировав Xiaomi Mi 11 в конце декабря 2020 года, Xiaomi стала первой компанией, выпустившей телефон на новейшем мобильном процессоре Snapdragon 888. Ходили слухи, что компания выпустит Xiaomi Mi 11 Pro текущем месяце, но пока что релиза так и не произошло. Свежая информация, предоставленная известным специалистом из Китая, указывает на то, что компания может выпустить на китайский рынок сразу три флагманских телефона, и все они будут на новом процессоре. Правда, до сих пор неясно, говорит ли он о серии Xiaomi Mi или о серии Redmi K40. Есть вероятность, что компания представит улучшенную версию Mi 11 и сразу новый флагман Redmi, которые будут отличаться разве что дизайном. Так что если вы планировали брать новый смартфон — подождите до конца месяца.