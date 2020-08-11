Xiaomi готовит уникальную презентацию

Все мы знаем, что китайские компании любят перенимать у Apple различные особенности продуктов и даже презентаций. Теперь вот стало известно, что компания XIaomi на своей презентации Xiaomi 10th Anniversary Launch Event в честь десятилетия производителя планирует запустить дополнительную часть презентации под названием One More Thing. Обычно в таком формате компания Apple показывала что-то интересное или необычное на своих презентациях, но в китайской компании решили, что стоит тоже попробовать. Конечно, пока что рано говорить о том, что именно покажут на данном мероприятии, но мы надеемся увидеть как минимум один новый флагман с хорошей системой камер и хоть какими-то уникальными функциями. Больше ничего сказать не можем.

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