Xiaomi готовится к релизу Mix Flip на глобальном рынке

Стоит напомнить, что компания Xiaomi анонсировала свой складной смартфон-раскладушку Mix Flip в июле текущего года, и спустя неделю менеджер компании вскользь упомянул, что этот складной смартфон будет запущен на глобальном рынке. Правда, тогда никаких даже примерных данных относительно того, когда именно гаджет отправят на глобальный рынок, не поступало. Теперь же глава компании подтвердил эту информацию, заявив, что производитель планирует в ближайшем будущем выпустить гаджет за пределами Китая. Генеральный директор Лэй Цзюнь опубликовал пост в своих социальных сетях, где сообщил, что Mix Flip станет доступен по всему миру уже с сентября текущего года. Точной даты он не указал, но так как месяц почти подошёл к концу, ожидание не продлится дольше одной-двух недель.

При этом стоит сказать, что на самом деле официальной информации о цене нового складного смартфона уже для глобального рынка пока что нет, но по слухам стоимость устройства в Центральной и Восточной Европе составит около 1400 долларов. Эта информация была озвучена региональным менеджером в июле, так что планы могли измениться с тех пор, но в целом при такой цене конкурировать хотя бы с Samsung будет крайне проблематично, потому что китайский гигант хотя и пользуется спросом по всему миру, но он всё же не является лидером на рынке Европы. И продавать смартфон за такие деньги в данном регионе будет крайне проблематично, особенно когда речь идёт о достаточно нишевом гаджете.
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