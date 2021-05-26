Xiaomi хочет занять первое место по продажам смартфонов

В настоящее время Xiaomi занимает 3-е место в рейтинге производителей смартфонов благодаря хорошим показателям за последние пару лет. Теперь компания объявила свои прогнозы на следующие пять лет — президент Xiaomi Group и Redmi GM, как сообщается, сообщил, что компания рассчитывает стать производителем смартфонов номер один в мире в течение следующих трех-пяти лет, вытеснив Samsung, которая удерживала корону уже несколько лет. Впрочем, он также сообщил, что компания рассчитывает превзойти Apple и стать в этом году производителем смартфонов номер 2 в мире. Последние данные, опубликованные исследовательской компанией Canalys в апреле этого года, показывают, что глобальные поставки смартфонов достигли 347 миллионов в первом квартале 2021 года.

Среди них Samsung заняла первое место с долей 22% и поставила 76,5 миллионов единиц. Apple заняла второе место с поставками 52,4 млн устройств и долей 15%. Xiaomi заняла третье место, но показала лучший результат за один квартал за всю историю с ростом на 62% в годовом исчислении. Это самые высокие темпы роста отрасли в мире — отгружено 49 миллионов единиц. Китайская компания также занимает до 14% рынка, при этом разница между Apple и Xiaomi составляет чуть более 3 миллионов единиц проданных смартфонов. Впрочем, нужно понимать, что в плане выручки китайский производитель от Apple отстает на огромную сумму — китайцы набрали продажи доступными гаджетами, тогда как Apple продает флагманы за баснословные деньги.