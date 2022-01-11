Xiaomi и Oppo выведут на рынок технологию быстрой зарядки мощностью 200 Вт

По словам информатора, Xiaomi и OPPO в настоящее время экспериментируют с решением для быстрой зарядки мощностью 200 Вт. Ожидается, что эти компании представят устройство мощностью 200 Вт для коммерческого использования, а это означает, что вы можете увидеть следующий телефон Xiaomi или Oppo в комплекте с адаптером быстрой зарядки мощностью 200 Вт. Демонстрация скорости зарядки Xiaomi Mi 11 Pro мощностью 200 Вт доказала, что устройство может зарядить батарею телефона емкостью 4000 мАч менее чем за 8 минут. Потребовалось всего 3 минуты, чтобы зарядить до 50%, и 44 секунды чтобы зарядить до 10%.