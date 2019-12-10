Xiaomi изъяло контрафактную продукцию на сумму 18 тысяч долларов

2019-12-10, Автор - Ramil; Продукт - Xiaomi; [16]
Xiaomi совершила рейд на один из рынков города Дели. В ходе операции было изъято контрафактной продукции на сумму 18 тысяч долларов. Более двух тысяч поддельных продуктов Xiaomi, виновные были оштрафованы. Это может повлечь за собой не только вред клиентам, но и торговой марке.

Конфискованные продукты, насчитывающие более 2000 единиц, включают зарядные устройства, USB-кабели, блоки питания, наушники и популярные беспроводные наушники Redmi AirDots. Xiaomi советует клиентам проверять подлинность при покупке продуктов. Некоторые продукты, такие как зарядные устройства, имеют код безопасности, который можно проверить на сайте Mi, другие проверки включают логотипы на продукте и упаковке, а также покупать только у официальных дистрибьюторов и официальных магазинов Mi Store.

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