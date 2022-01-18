Xiaomi может выпустить складной телефон-раскладушку с агрессивно низкой ценой

Тем не менее, его наиболее примечательным аспектом будет его цена, поскольку он утверждает, что компания может выставить агресивно низкую цену, ниже чем у конкурентов, учитывая, что самый дешевый складной телефон стоит более 1000 долларов. Ранее мы даже сообщали о патенте Xiaomi, демонстрирующем такой вертикально складывающийся телефон. Сообщается, что это устройство будет иметь разрешение FHD+ и высокую частоту обновления 120 Гц. Под капотом смартфона, по-видимому, будет находиться процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen.