Xiaomi может выпустить складной телефон-раскладушку с агрессивно низкой ценой

Сегодня информатор на Weibo раскрыл интересную информацию о следующем поколении складных смартфонов от Xiaomi. Судя по всему, компания уже начала работу над этим устройством, которое будет иметь складную конструкцию. Информатор сообщил, что компания работает над новым складным телефоном, который оснащен вертикально складывающимся горизонтальным дисплеем.

Тем не менее, его наиболее примечательным аспектом будет его цена, поскольку он утверждает, что компания может выставить агресивно низкую цену, ниже чем у конкурентов, учитывая, что самый дешевый складной телефон стоит более 1000 долларов. Ранее мы даже сообщали о патенте Xiaomi, демонстрирующем такой вертикально складывающийся телефон. Сообщается, что это устройство будет иметь разрешение FHD+ и высокую частоту обновления 120 Гц. Под капотом смартфона, по-видимому, будет находиться процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen.