Xiaomi набирает добровольцев для тестирования прошивки Android Q

Недавно разработчики Xiaomi искали добровольцев для тестирования новой версии ОС на смартфоне Pocophone F1. Сейчас появилась информация, что к списку присоединилось ещё одно устройство.

Речь идёт о флагмане Xiaomi Mi 9. Об этом производитель объявил у себя на страничке в социальной сети Weibo. В отличие от Pocophone F1, тестовая прошивка Android Q для Mi 9 основана на оболочке MIUI. Естественно, новое ПО работает не стабильно, поэтому его не рекомендуют устанавливать пользователям для ежедневного использования.

Xiaomi собирается обновить 11 смартфонов до Android Q. В конце этого года стабильную прошивку планируют выпустить для Mi MIX 3, Mi 9, Redmi K20, Redmi K20 Pro, Mi 8, Mi 8 Screen Fingerprint Edition, Mi 8 Explorer Edition, Mi Mix 2S и Mi 9 SE. В начале следующего года обновление выйдет для Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro.