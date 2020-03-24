Xiaomi начала тестировать Android 10 на Redmi 8, Redmi 8A и Redmi Note 8

Китайская компания Xiaomi начала тестирование операционной системы Android 10 для бюджетных смартфонов. В этот список попали следующие смартфоны: Redmi 8, Redmi 8A и Redmi Note 8.

Об этой информации сообщила сообщество Xiaomi Firmware Updater в социальной сети Twitter.

В новой операционной системе Android 10, смартфоны получат все основные нововведения операционной системы, расширенные настройки конфиденциальности и местоположения. Также разработчики в обновлений должны исправить все мелкие недочёты и завести актуальный патч безопасности.