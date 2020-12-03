Xiaomi намерена обогнать Huawei и Apple в следующем году

Китайский производитель смартфонов Xiaomi, который теперь расширил свое предложение почти до каждой категории, стремится захватить значительную долю мирового рынка смартфонов в 2021 году.

Сообщается, что компания увеличивает производственные заказы на смартфоны, а также ведет переговоры с поставщиками о заказе компонентов для 240 миллионов телефонов. С таким амбициозным планом Xiaomi явно пытается обогнать Apple и Huawei по поставкам смартфонов. Ещё компания Xiaomi сообщила некоторым своим поставщикам, что внутренняя цель - отгрузить 300 миллионов единиц смартфонов в следующем году, но это не кажется достижимым. Такие компании, как Qualcomm и MediaTek, не могут взять на себя такой объем компонентов для одной компании, особенно в то время, когда цепочка поставок пострадала от COVID-19.