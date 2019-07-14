Xiaomi назвала дату анонса Mi A3

Xiaomi уже начала рассылать приглашения на презентацию Xiaomi Mi A3 — правда, пока только в Польше. В Варшаве премьера состоится 25 июля.

До Индии новинки могут дойти позже — в августе. Когда запланирован анонс в других странах пока неизвестно. На онлайн-площадке Giztop уже принимают предзаказы на Xiaomi Mi A3. В характеристиках указан процессор Snapdragon 665 (хотя ходят слухи о SoC Snapdragon 730 и Snapdragon 675), тройная основная камера (48, 8 и 2 Мп), 32-мегапиксельная фронтальная камера и аккумулятор емкостью 4030 мАч.

Работать новинки будут на «чистой» версии ОС Android 9 Pie c гарантированными обновлениями в течение двух-трёх лет. Ценник смартфона — $229