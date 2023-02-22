Xiaomi не выпустит Xiaomi 13S и Xiaomi 13 Dimensity Edition

Глава Xiaomi Лэй Цзюнь объявил, что у его компании нет планов по выпуску смартфона Xiaomi 13S. Китайский производитель вообще не собирается выпускать ни одной вариации популярной новинки (вспоминаем прошлогодний Xiaomi 12S). Любопытно, что Xiaomi разрабатывала Xiaomi 13 Dimensity Edition, но, по словам известного инсайдера Digital Chat Station, проект был отменен еще в прошлом году.

Напомним, что Xiaomi 13 оснащается тройной камерой Leica с модулями разрешением 54 Мп (сенсор Sony IMX800 оптического формата 1/1,49 дюйма и стабилизацией Hyper OIS), 10 Мп (75-мм оптика ) и 12 Мп (сверхширик с 15-мм объективом), 6,36-дюймовым плоским дисплеем Samsung OLED E6 с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и яркостью от 1200 до 1900 кд/кв.м, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ОЗУ LPDDR5X и флеш-памятью UFS 4.0, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 67-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 10-Вт обратной беспроводной зарядок, а также защитой от пыли и воды (степень IP68).
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