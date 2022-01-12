Xiaomi объясняет как Cyber ​​​​Focus работает на камерах серии Xiaomi 12

Благодаря этой усовершенствованной технологии автофокусировки нового поколения алгоритмы автофокусировки теперь могут точно определять очертания объекта. Будь то человек, животное или пейзаж, вам больше не нужно беспокоиться о том, что объект окажется не в фокусе.
Отличия алгоритма от обычной технологии автофокусировки лежат в основе. Там, где обычная автофокусировка изо всех сил пытается сфокусироваться на объекте, например как собака, потому что она фокусируется только на собачьем ухе из-за его ограниченного искусственного интеллекта, технология CyberFocus в Xiaomi 12 распознает, что это не только собачьи уши, но и весь объект. А с распознаванием фона ИИ он также может правильно распознавать различные части собаки. Даже если собака выйдет из кадра и вернется, она уже сохранила данные о ней, и собака автоматически снова окажется в фокусе, поскольку теперь она распознает весь объект.