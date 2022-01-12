Xiaomi объясняет как Cyber ​​​​Focus работает на камерах серии Xiaomi 12

Серия Xiaomi 12 была продана почти на 283 миллиона долларов США за первые 5 минут после поступления в продажу в Китае. Помимо передовых технологий, таких как Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и зарядка следующего поколения мощностью 120 Вт, серия Xiaomi 12 также известна своей лучшей в своем классе камерой. Недавно Xiaomi сообщила, что использует передовую технологию автофокусировки от своего робота Xiaomi CyberDog в серии Xiaomi 12.

Благодаря этой усовершенствованной технологии автофокусировки нового поколения алгоритмы автофокусировки теперь могут точно определять очертания объекта. Будь то человек, животное или пейзаж, вам больше не нужно беспокоиться о том, что объект окажется не в фокусе.

Отличия алгоритма от обычной технологии автофокусировки лежат в основе. Там, где обычная автофокусировка изо всех сил пытается сфокусироваться на объекте, например как собака, потому что она фокусируется только на собачьем ухе из-за его ограниченного искусственного интеллекта, технология CyberFocus в Xiaomi 12 распознает, что это не только собачьи уши, но и весь объект. А с распознаванием фона ИИ он также может правильно распознавать различные части собаки. Даже если собака выйдет из кадра и вернется, она уже сохранила данные о ней, и собака автоматически снова окажется в фокусе, поскольку теперь она распознает весь объект.