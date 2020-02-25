Xiaomi объявила дату презентации Black Shark 3

Китайская компания Xiaomi объявила дату презентации своего нового игрового смартфона Xiaomi Black Shark 3.

Согласно официальному приглашению компаний Xiaomi, игровой смартфон Black Shark 3 анонсируют на мероприятии в Китае 3 марта.

Black Shark 3 получит новый топовой процессор Qualcomm Snapdragon 865 с поддержкой сети пятого поколения 5G, и 16 ГБ оперативной памяти. За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор ёмкостью на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 65 Вт. Ещё смартфон Black Shark 3 получит QHD дисплей с частотой обновления экрана 120 герц.

Сколько будет стоить игровой смартфон Xiaomi Black Shark 3, пока что неизвестно.