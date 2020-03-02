Xiaomi объявила дату презентации Redmi Note 9

2020-03-02, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Redmi Note 9; [29]

Китайская компания Xiaomi объявила дату презентаций нового смартфона Redmi Note 9.

Ману Кумар Джейн занимает должность индийского подразделения Xiaomi. Ману Кумар Джейн опубликовал в социальной сети Twitter постер, согласно которому смартфон дебютирует уже 12 марта 2020 года. Скорее всего презентация смартфона будет в Индий. Новинке Redmi Note 9 приписывают процессор Qualcomm Snapdragon 700 серий, фирменную оболочку MIUI 11 и операционную систему Android 10. К сожалению, подробностей о Redmi Note 9 не так много.

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