Xiaomi объявляет войну против Apple, чтобы стать крупнейшим в мире брендом смартфонов

Поскольку Apple собирается объявить об обновлении продукта через несколько месяцев, Xiaomi не хочет оставаться в стороне. Компания очень серьезно относится к конкуренции и начинает новую «войну не на жизнь, а на смерть», чтобы конкурировать с Apple и стать крупнейшим в мире брендом смартфонов. Компания планирует внести поправки и сместить акцент, чтобы лучше конкурировать с производителем iPhone.

Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь заявил в китайской социальной сети Weibo, что компания сосредоточится на высококлассном сегменте рынка смартфонов, чтобы напрямую конкурировать с Apple, поскольку Huawei не вписывается в уравнение, Xiaomi планирует заполнить эту пустоту. Apple обогнала Vivo в последнем квартале 2021 года и стала ведущим брендом смартфонов в Китае. Более того, компания также стала ведущим поставщиком смартфонов в мире. Xiaomi пообещала победить Apple в ближайшее время и преодолеет несколько препятствий, с которыми она сталкивалась в последнее время. Это включает в себя проблемы с цепочкой поставок, которые оказались препятствием для расширения компании. Несмотря на эти препятствия, Xiaomi удалось немного превзойти Apple во втором квартале 2021 года. Несомненно, у компании есть потенциал победить Apple, если она правильно разыграет карты.