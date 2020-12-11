Xiaomi обновит ОС на нескольких смартфонах

Xiaomi — единственный производитель смартфонов, который еженедельно выпускает свежие сборки программного обеспечения для своих устройств. Более того, в сообщении о сборках Mi Community China на этой неделе компания подтвердила обновление Android 11 для ряда телефонов Xiaomi и Redmi с 2019 года. Вот полный список гаджетов, которые будут обновлены в ближайшее время: Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi K20 Pro / Mi 9T Pro, Redmi K30S Ultra, Mi CC9 / Mi 9 Lite, Mi CC9 Meitu Edition, Mi 9 SE, Mi 9 и Mi 9 Pro. Конечно, речь идет пока что не о глобальной версии прошивки, но в ближайшем будущем она тоже появится, так что пользователю нужно лишь подождать грядущего обновления. После этого можно будет говорить о качестве прошивки и необходимости обновляться.

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