Xiaomi очищает MIUI от рекламы

Нередко компанию Xiaomi упрекают в довольно большом количестве рекламы в фирменной оболочке MIUI. Но в ближайшие несколько месяцев производитель обещает решить эту проблему.

Разработчики уже начали очищать MIUI от рекламных баннеров и объявлений. Конечно, полностью реклама не исчезнет, но ее количество будет меньше. Кроме того, сама реклама станет менее назойливой. Специальные алгоритмы будут показывать только те объявления, которые соответствуют интересам пользователей и могут быть им полезны.

Представитель команды разработчиков MIUI говорит: «Исправление MIUI началось повсеместно, Xiaomi уже отбросила ряд рекламных мест, и в следующие два месяца они будут отменены. Кроме того, инструменты MIUI позволят легко отключить рекламу во всех разделах. Совсем без рекламы компании не обойтись, ведь именно она приносит значительную часть доходов. Только в первом квартале этого года она принесла Xiaomi почти 10% общего дохода.