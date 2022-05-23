Xiaomi официально объявляет о партнерстве с Leica, первый совместно разработанный телефон появится в июле

Слухи оказались правдой. Xiaomi только что сообщила, что на она заключает стратегическое партнерство с Leica, и первый флагманский смартфон для обработки изображений, совместно разработанный двумя компаниями, будет выпущен в июле этого года. Поскольку слухи о партнерстве Xiaomi и Leica оказались верны, можно с уверенностью предположить что речь идет о Xiaomi 12 Ultra.

Согласно их совместному пресс-релизу, «Xiaomi и Leica разделяют одни и те же идеи относительно мобильных изображений», и они оба стремятся вывести мобильную фотографию на новый уровень. Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь сказал: «Xiaomi фокусируется на создании максимального пользовательского опыта и всегда надеялась максимально использовать возможности фотографии смартфона. Xiaomi и Leica согласны со стремлениями и идеями друг друга», и их сотрудничество также включает в себя оптический дизайн. Генеральный директор Leica Camera AG Матиас Харш сказал, что «для меня большая честь объявить о долгосрочном стратегическом сотрудничестве с Xiaomi», и рассказал о «беспрецедентно глубоком процессе сотрудничества», добавив, что Leica и Xiaomi «убеждены, что первый совместно разработанный флагман обработки изображений Смартфон делает новаторский прогресс обеих компаний видимым». Он обещает «исключительное качество изображения, классическую эстетику Leica» и «неограниченное творчество».
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