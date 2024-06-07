Xiaomi официально представила Redmi A3x

После официального релиза смартфона Redmi A3 в феврале текущего года, компания Xiaomi достаточно активно работала над моделью A3x для международного рынка, а теперь производитель достаточно тихо представила новый гаджет — смартфон просто появился на глобальном сайте Xiaomi, то есть никакой официальной презентации или чего-то в таком духе не произошло. Стоит отметить, что смартфон Redmi A3x оснащён достаточно доступным процессором Unisoc T603, который работает в паре с 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти (либо с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти в топовой конфигурации).

Устройство получило 6,71-дюймовый LCD-экран с разрешением 720x1650 пикселей, яркостью до 500 нит и частотой обновления в 90 Гц, а также 8-мегапиксельную основную камеру, 5-мегапиксельную фронтальную камеру и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт. При этом стоит отметить, что адаптер питания в некоторых регионах мира будет продаваться отдельно, что довольно странно в случае с бюджетным устройством. Ещё смартфон оснащён боковым сканером отпечатков пальцев, встроенным в кнопку питания, поддержкой двух SIM-карт, 3,5-мм разъёмом для наушников и работает гаджет под управлением операционной системы Android 14 с обещанием двух крупных обновлений Android и трёх лет обновлений безопасности. Правда, пока что стоимость новинки никто не называет, но есть ощущение, что это будет представитель бюджетного сегмента.
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