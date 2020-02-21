Xiaomi остановила обновление Android 10 для смартфона Pocophone F1

2020-02-21, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Xiaomi Pocophone F1; [92]
Компания Xiaomi выпустила стабильную версию Android 10 для Pocophone F1 еще в начале 2020 года. Но многие обладатели этого смартфона до сих пор не получили обновление до Android 10.

По словам индийского подразделения китайской компании Xiaomi, распространение обновления операционной системы Android 10 остановили из-за ошибки.

Компания Xiaomi уже поставила в известность пользователей, что разработчики компании уже работают над устранением ошибки. И как только ее исправят, компания сразу же продолжит высылать обновление по воздуху всем пользователям смартфона с разных регионов.


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