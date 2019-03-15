Xiaomi остановила продажи смартфонов Mi 9, Mi 9 SE и Mi 9 Explorer Edition

Мы уже писали о том, что флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 вызвал огромный ажиотаж у пользователей. Он привел к тому, что далеко не все желающие могут приобрести новинку. Сегодня компания Xiaomi и вовсе пошла не беспрецедентный шаг. В официальном заявлении производителя говорится, что Xiaomi приостанавливает продажи всех моделях серии Mi 9. Причина банальна – недостаточно смартфонов на складах. И это несмотря на запуск сборочной линии у второго контрактного производителя. Однако о полной отмене продаж речь все же не идет, поскольку Xiaomi продает смартфоны партиями. Судя по всему, отменены одна-две ближайшие партии.

Напомним, что флагман оснастили 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, который занимает 90,7% площади фронтальной панели, корпусом толщиной 7,61 мм и массой 173 грамма, встроенным под экран оптическим сканером отпечатков пальцев пятого поколения, защитным стеклом Gorilla Glass 6 и использованием лазерного голографического процесса с двойным цветовым покрытием в окраске корпуса.

Также аппарат получил топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 855, оперативную память LPDDR4X, флэш-память модулями UFS 2.1, тройную основную камеру с главным модулем на основе датчика Sony IMX586 разрешением 48 Мп и объектива с углом обзора 79° и максимальной диафрагмой F/1,75, 16 Мп вспомогательным широкоугольным и еще одним вспомогательным 12 Мп модулем для двухкратного оптического зума, фронтальную камеру на 24 Мп, аккумулятор на 3300 мАч, поддержку беспроводной зарядки мощностью 20 Вт и проводной на 27 Вт. Смартфон занял третье место в рейтинге камерофонов DxOMark, опередив Galaxy Note 9 и iPhone XS Max, но не дотянув до Huawei P20 Pro и Mate 20 Pro.