Xiaomi отказалась от линеек смартфонов Mi Max и Mi Note

Несколько дней назад в сети появились слухи о том, что Xiaomi больше не будет выпускать смартфоны семейств Mi Max и Mi Note. Теперь эти планы подтвердил и глава компании Лей Цзюнь (Lei Jun).

Точнее, Цзюнь сообщил, что в этом году новых моделей Mi Max и Mi Note точно ждать не стоит. Что будет с этими линейками дальше — он не уточнил, но не исключено, что их закроют окончательно. На этот год у Xiaomi другие планы — она займется развитием смартфонов четырех направлений: флагманов Xiaomi Mi и Xiaomi Mi Mix, новой молодежной линейки Xiaomi CC (ее первенцы Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e должны дебютировать в ближайшее время) и устройств бренда Redmi.