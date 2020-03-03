Xiaomi отменила презентацию смартфона Redmi Note 9

Только вчера компания Xiaomi подтвердила, что проведет презентацию смартфона Xiaomi Redmi Note 9 в Индий 12 марта 2020 года.

Но теперь компания Xiaomi разместила на своей страничке в социальной сети Twitter, что компания не будет проводить какие-либо мероприятия в этом месяце.

На страничке адресовано поклонникам Mi, что отмена презентаций связано из-за вспышки коронавируса.

Учитывая эту беспрецедентную ситуацию вирусом, мы не будем проводить мероприятий в Индии в марте месяце.

Сегодня смартфон Redmi Note 9 появился на американском веб-сайте электронной коммерции Amazon. Магазин Amazon создала специальную страницу для смартфона Xiaomi Redmi Note 9. Данная страница подтверждает запуск старт продаж 12 марта в 12 часов дня по местному времени.