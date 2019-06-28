Xiaomi отреагировала на проблему с обновлением смартфона Mi 9 SE

Вчера мы писали, что некоторые смартфоны Xiaomi Mi 9 SE после обновления прошивки MIUI 10.3.1.0 превратились в «кирпич». Наши коллеги из IXBT получили официальный ответ компании по этому поводу.

Производитель прекратил распространение нового ПО и уже работает над устранением ошибки. Всем, кто с ней столкнулся советуют обратиться в техподдержку.

Xiaomi известно об ошибке в последнем OTA-обновлении прошивки (V10.3.1.0.PFBMIXM, V10.3.1.0.PFBEUXM) для Mi 9 SE, которая может привести к некорректной работе устройства. Мы прекратили выпуск этого обновления после получения нескольких жалоб от пользователей и работаем над решением этой проблемы. Пользователям, которые столкнулись с данной проблемой, мы рекомендуем обратиться в нашу службу поддержки клиентов (https://www.mi.com/global/support/contact/) для получения технической помощи