Xiaomi патентует складной смартфон

Китайская компания Xiaomi подала заявку на новый патент. Этот патент касается нового складного смартфона, который станет частью серии Mi MIX. Патент был обнаружен в приложении QCC и мог относиться к Mi MIX 4 Pro Max или Mi MIX Fold.

Грядущее устройство станет первым складным смартфоном китайского технологического гиганта. К сожалению, настоящее название устройства в настоящее время неизвестно.

Но слухам известно, что складное устройство будет оснащено двумя дисплеями и будет оснащено процессором Qualcomm Snapdragon 888 флагманского уровня в сочетании с 7-дюймовым складным дисплеем с высокой частотой обновления 120 Гц. На задней панели основной датчик камеры будет на 108 мегапикселей. А также устройство будет питать большой аккумулятор емкостью 5000 мАч, который также будет поддерживать быструю зарядку 67 Вт.
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