Xiaomi первой выпустит смартфон на процессоре Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2

Компания Qualcomm официально представила мобильный процессор Snapdragon 4s Gen 2 ещё в июле текущего года, сфокусировав его на очень доступные устройства с поддержкой 5G, которых в ближайшем будущем, вероятно, будет гораздо больше. А теперь компания Xiaomi официально подтвердила, что станет первой компанией, которая выпустит смартфон на базе этого процессора. Собственно, первый смартфон на базе Snapdragon 4s Gen 2 будет представлен 16 октября на выставке India Mobile Congress 2024. Это говорит о том, что устройство будет продаваться в Индии — как минимум какое-то время после релиза. Пока не ясно, какой именно это будет смартфон, но, учитывая акцент на доступность, можно предположить, что речь идёт о модели серии Redmi — это наиболее доступные устройства в арсенале производителя.

При этом информации о том, когда данный смартфон покинет локальный рынок Индии и отправится на мировой рынок, пока что нет. Можно лишь предположить, что в будущем гаджет будет доступен в том числе за пределами страны — в том же Китае, например, где доступные смартфоны обычно тоже пользуются крайне высоким спросом. При этом стоит отметить, что на самом деле производитель пока что ничего не говорит о том, сколько стоит новый смартфон — этот момент многих потенциальных покупателей интересует больше всего, потому что именно от цены зависит то, насколько гаджет будет популярен в конечном итоге. Но, в любом случае, приятно, что производитель занялся этим направлением.