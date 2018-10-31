Xiaomi пиарит Pocophone F1 на фоне выхода OnePlus 6T

Компания Xiaomi решила прорекламировать свой «дешевый флагман» Pocophone F1, воспользовавшись ажиотажем вокруг выхода OnePlus 6T. Xiaomi раздает калькуляторы для подсчета выгоды, которую пользователь получит, выбрав Pocophone F1. Формально они правы: например, в Индии смартфон Xiaomi с теми же 6 ГБ оперативной памяти и топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 845 оценен в 285 долларов, тогда как за OnePlus 6T просят 515 долларов.

Напомним, что Pocophone F1 оснащается топовым чипсетом Snapdragon 845, системой охлаждения на базе тепловых трубок, 6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128/256 ГБ флэш-памяти, 6,18 дюймовым дисплеем с разрешением 2246:1080 пикселей, сдвоенной основной камерой с 12 Мп датчиком Sony IMX363 и 5 Мп вспомогательным модулем с дифрагмой F/1.9, 20 Мп фронтальной камерой, а также аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки и зарядным устройством Quick Charge 3.0 в комплекте.

OnePlus 6T оборудован 6,41-дюймовым дисплеем с разрешением 2280:1080 пикселей и вырезом в форме капли, аккумулятором на 3700 мАч с 20-ваттной зарядкой Dash Charge, двойной 16 Мп и 20 Мп основной камерой, как в OnePlus 6, но с улучшенным программным обеспечением, 20-Мп фронтальной камерой, топовым процессором Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, а также OxygenOS на базе Android 9.0 Pie. Версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти оценена в 549 долларов, 8/128 ГБ – 579 долларов, а 8/256 ГБ –629 долларов.