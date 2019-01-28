Xiaomi планирует выпустить новый смартфон Redmi X 15 февраля

2019-01-28, Автор - Ganibal; Продукт - Xiaomi Redmi X; [91]
Компания Xiaomi готовится к выпуску своего нового смартфона Redmi X. Как известно из источников его продемонстрируют 15 февраля на фестивале китайской весны.

Redmi X станет первым смартфоном из серии Redmi, который будет иметь встроенный сканер отпечатков пальцев в дисплее. Всего год назад это была флагманская функция премиум-класса. Ожидается, что Redmi X будет мощнее, чем недавно выпущенный Note 7, возможно будет использовать чипсет Snapdragon 710 вместо 660.

Фестиваль китайской весны начинается 5 февраля и заканчивается 15 февраля, так что это отличное время для запуска нового продукта.

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