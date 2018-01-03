Xiaomi подтвердила беспроводную зарядку для флагманского Mi7

Компания Xiaomi официально заявила о том, что её следующий флагманский смартфон Mi7 получит беспроводную зарядку. Соответствующие модули будут закуплены у американского производителя Integrated Device Technology (IDT). Ассортимент у этой компании широкий: от дешевых 3-Вт модулей зарядки до 15-Вт двунаправленной системы быстрой зарядки Qi. Какая именно из зарядок будет применяться в Xiaomi Mi7, пока неизвестно. Напомним, что слухи прочат флагману топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти, 6-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9, двойную 16-Мп камеру, сканер отпечатков пальцев на задней панели и аккумулятор на 3350 мАч. Цена младшей версии составит около 400 долларов.