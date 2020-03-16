Xiaomi подтвердила смартфон Redmi K30 Pro Zoom Edition

Недавно в сети появилась информация о версии еще не представленного смартфона Redmi K30 Pro под названием Zoom Edition. Сегодня слухи были подтверждены и не абы кем, а самим руководителем Redmi Лу Вейбингом. Пока инсайдеры не располагают сведениями о характеристиках этой модели, но предполагается, что нас ждет обычный Redmi K30 Pro с продвинутым гибридным зумом в одном из модулей.

Redmi K30 Pro, напомним, прочат выдвижную фронтальную камеру, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865, оперативную память нового поколения LPDDR5, быструю флэш-память UFS 3.0, поддержку технологии быстрой зарядки мощностью 33 Вт, основную камеру с главным датчиком Sony IMX686 оптического формата 1/1,7 дюйма, разрешением 64 Мп и размером пикселя 1,6 мкм и перископной камерой.