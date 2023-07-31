Xiaomi подтвердила выход Poco M6 Pro 5G

Компания Xiaomi подтвердила скорый релиз смартфона POCO M6 Pro 5G, который получит привычный дизайн с крупным блоком основной камеры. По данным источников, технически перед нами клон выпущенного недавно в Китае Redmi Note 12R. Если это правда, то «новинку» оснастят до 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с максимальной частотой до 2 ГГц и графикой Adreno 619, 6,79-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1080:2460 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт.

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