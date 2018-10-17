Xiaomi подтвердила выход нового флагмана Mi Mix 3 с 5G и 10 ГБ оперативной памяти

Китайская компания Xiaomi выпустила официальное подтверждение о выходе нового флагмана Mi Mix 3, который станет одним из первых поддерживающих 5G на рынке смартфонов. Кроме этого новинка получит 10 Гб оперативной памяти.

Первые сообщения об этом разместила на своей странице в Facebook Xiaomi Spain, выставив два фото, на которых показаны выдвижные камеры. Известно, что на рынке еще нет 5G-поддерживаемых чипсетов, поэтому Mi Mix 3 возможно будет использовать модем X24 или X50 Qualcomm работающий совместно с процессором Snapdragon 845, что может плохо отразиться на сроке службы батареи. Или же смартфон перед выходом в производство просто дождется появления Snapdragon 8150, выход которого планируется в следующем году.

Чрезмерность новых начинок флагмана возможно будет выглядеть хвастливо, так как большинство рынков получат такие возможности лишь в конце 2019 года.