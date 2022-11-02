Xiaomi показала смартфон со съёмным объективом

Например, представьте себе ситуацию — вы покупаете флагман с одной качественной камерой, довольно мощной и внушительной. И к данной камере компания продаёт систему объективов разного формата — достаточно выбрать то, что нужно, и снимать фотографии шикарного качества. То есть у вас в смартфоне всегда будет камера и без внешнего объектива, но она будет снимать стандартно, без зума, широкого угла и так далее. Но при необходимости вы купите объектив и получите тот же зум, который позволяет расширить возможности смартфона и сделать его настоящим зеркальным фотоаппаратом. Это действительно крутая идея, которая и производителям позволит заметно увеличить продажи аксессуаров — каждый объектив можно продавать по сотне долларов минимум.