Xiaomi показала смартфон со съёмным объективом

Сегодня компания Xiaomi официально изменила рынок смартфонов, показав концепт устройства со съёмным объективом. Главное преимущество данного решения в том, что пользователь может купить качественный смартфон с хорошей камерой, а потом под свои нужды приобрести тот или иной объектив. Соответственно, производителю нет необходимости делать гаджет с тремя или пятью камерами — достаточно поставить один качественный датчик изображения, а потом накручивать поверх него необходимые объективы и получать зум, широкий угол и так далее. И хотя пока что концепт выглядит слегка неказистым, на деле он обладает огромным потенциалом на будущее, так как сейчас производители уже упираются в возможности камер и датчиков изображения.

Например, представьте себе ситуацию — вы покупаете флагман с одной качественной камерой, довольно мощной и внушительной. И к данной камере компания продаёт систему объективов разного формата — достаточно выбрать то, что нужно, и снимать фотографии шикарного качества. То есть у вас в смартфоне всегда будет камера и без внешнего объектива, но она будет снимать стандартно, без зума, широкого угла и так далее. Но при необходимости вы купите объектив и получите тот же зум, который позволяет расширить возможности смартфона и сделать его настоящим зеркальным фотоаппаратом. Это действительно крутая идея, которая и производителям позволит заметно увеличить продажи аксессуаров — каждый объектив можно продавать по сотне долларов минимум.